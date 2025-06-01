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Росіяни атакували громади Миколаївщини: без світла були майже 2 тис. абонентів

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

За минулу добу та у ніч на 1 червня російські війська декілька разів атакували Миколаївщину, пошкоджена цивільна інфраструктура, постраждалих немає.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА. 

Зокрема, 31 травня та вранці 1 червня російські війська тричі обстріляли артилерією та вісім раз атакували дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду. Були знеструмлені чотири населені пункти — без електропостачання тимчасово залишилися 1916 споживачів. Станом на вечір 31 травня подачу електроенергії повністю відновили.

Також через обстріли у селі Дмитрівка пошкоджена адміністративна будівля. 

Крім того, 31 травня та в ніч на 1 червня російська армія чотири рази дронами FPV атакувала акваторію Очакова. Обійшлося без жертв та руйнувань.

В ОВА зазначили, що у ніч проти 1 червня сили протиповітряної оборони України вели бойову роботу в небі над Миколаївщиною. Деталі щодо результатів ППО повідомлять пізніше.

Нагадаємо, що у ніч на 31 травня сили та засоби протиповітряної оборони знищили два БпЛА типу «Shahed 131/136» на Миколаївщині. 

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