Сили ППО знищили два «Шахеди» у небі над Миколаївщиною
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- Юлія Бойченко
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8:22, 31 травня, 2025
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У ніч на 31 травня сили та засоби протиповітряної оборони знищили два БпЛА типу «Shahed 131/136» на Миколаївщині.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Водночас 30 травня о 07:41 ворог вдарив з артилерії по Куцурубській громаді. Також А о 18:22 — атакував Куцурубську громаду дроном типом FPV. В обох випадках обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що 29 травня, російські війська завдали удару балістичною ракетою по фермерському господарству в Горохівській громаді Миколаївської області. Станом на ранок 30 травня постраждалі знаходились у стабільно важкому стані.
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