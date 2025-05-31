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Сили ППО знищили два «Шахеди» у небі над Миколаївщиною

Уламки «Шахеду» у Миколаєві, 10 квітня 2025 рік, фото «МикВісті»Уламки «Шахеду» у Миколаєві, 10 квітня 2025 рік, фото «МикВісті»

У ніч на 31 травня сили та засоби протиповітряної оборони знищили два БпЛА типу «Shahed 131/136» на Миколаївщині. 

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.  

Водночас 30 травня о 07:41 ворог вдарив з артилерії по Куцурубській громаді. Також А о 18:22 — атакував Куцурубську громаду дроном типом FPV. В обох випадках обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що 29 травня, російські війська завдали удару балістичною ракетою по фермерському господарству в Горохівській громаді Миколаївської області. Станом на ранок 30 травня постраждалі знаходились у стабільно важкому стані.

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