Стан постраждалих після удару по Миколаївщині залишається важким, — ОВА
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- Марія Хаміцевич
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8:17, 30 травня, 2025
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Станом на ранок 30 травня стан постраждалих, від вчорашнього ракетного удару по Горохівській громаді Миколаївщини, оцінюється як стабільно важкий.
За даними Миколаївської обласної військової адміністрації, 29 травня близько 10:05 російські війська завдали удару по Горохівській громаді ракетою «Іскандер-М».
Внаслідок чого поранення дістали чотири чоловіка. Один із них — 40-річний чоловік — помер дорогою до лікарні. Трьох інших — доставили до лікарні в Миколаєві.
Крім того, через обстріл було пошкоджено зерносховище, ангар та трактор місцевого фермерського господарства.
Того ж дня росіяни тричі застосовували ударні дрони FPV по Очакову та акваторії Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих.
Ще один обстріл із дрона FPV зафіксували о 12:40 у Куцурубській громаді. У селі Дніпровське внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Люди не постраждали.
Нагадаємо, що 29 травня, російські війська завдали удару балістичною ракетою по фермерському господарству в Горохівській громаді Миколаївської області.
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