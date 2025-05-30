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Стан постраждалих після удару по Миколаївщині залишається важким, — ОВА

Росія вдарила балістикою по фермерському господарству на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОВАРосія вдарила балістикою по фермерському господарству на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОВА

Станом на ранок 30 травня стан постраждалих, від вчорашнього ракетного удару по Горохівській громаді Миколаївщини, оцінюється як стабільно важкий.

За даними Миколаївської обласної військової адміністрації, 29 травня близько 10:05 російські війська завдали удару по Горохівській громаді ракетою «Іскандер-М». 

Внаслідок чого поранення дістали чотири чоловіка. Один із них — 40-річний чоловік — помер дорогою до лікарні. Трьох інших — доставили до лікарні в Миколаєві.

Крім того, через обстріл було пошкоджено зерносховище, ангар та трактор місцевого фермерського господарства.

Того ж дня росіяни тричі застосовували ударні дрони FPV по Очакову та акваторії Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих.

Ще один обстріл із дрона FPV зафіксували о 12:40 у Куцурубській громаді. У селі Дніпровське внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що 29 травня, російські війська завдали удару балістичною ракетою по фермерському господарству в Горохівській громаді Миколаївської області.

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