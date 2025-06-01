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На Миколаївщині ППО знищили 11 російських «шахедів»

Уламки «Шахеду» у Миколаєві, 10 квітня 2025 рік, фото «МикВісті»Уламки «Шахеду» у Миколаєві, 10 квітня 2025 рік, фото «МикВісті»

У ніч на 1 червня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили 11 безпілотників «Shahed 131/136».

Про це повідомили у Миколаївські ОВА. 

У Первомайському районі пошкоджений автомобіль та будівля колишньої амбулаторії. 

«У ніч на 1 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 11 БпЛА типу «Shahed 131/136». У Первомайському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено автомобіль та будівлю колишньої амбулаторії. Постраждалих немає», йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялось, за минулу добу російські війська декілька разів атакували Миколаївщину, пошкоджена цивільна інфраструктура, постраждалих немає.

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