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У Миколаєві поліція підозрює п’яного водія у викрадені автівки

Жетон поліцейського. Ілюстративне фото: НацполіціяЖетон поліцейського. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Миколаєві чоловік напідпитку сів за кермо автівки свого знайомого, але не зміг правильно зорієнтуватися на перехресті та випадково повернувся назад у місто, де його затримала поліція. Його підозрюють у викрадені, тож йому загрожує до п’яти років тюрми.

Як повідомили в поліції, 75-річний місцевий житель звернувся до правоохоронців із заявою про викрадення його автомобіля ЗАЗ 11206. Машина зникла разом із новим знайомим прямо з подвір’я.

Поліція розшукала викрадену автівку на виїзді з міста. За кермом перебував 31-річний чоловік, який був напідпитку. Він намагався поїхати в напрямку Баштанки, але на круговому перехресті заплутався та знову в’їхав у Миколаїв.

Виявилося, що цей чоловік вже мав проблеми з законом через подібні дії. Його затримали згідно зі статтею Кримінального кодексу України «незаконне заволодіння транспортним засобом». Найближчим часом суд вирішить, який запобіжний захід обрати підозрюваному.

Раніше повідомлялось, що у Первомайську п'яний водій збив жінку та восьмирічну дитину.

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