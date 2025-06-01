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РФ «Іскандером» вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ: 12 загиблих, 60 поранених

Оперативно-тактичний комплекс «Іскандер». Ілюстративне фото: міноборони РФОперативно-тактичний комплекс «Іскандер». Ілюстративне фото: міноборони РФ

Російські війська завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. Станом на 12:50 відомо про щонайменше 12 загиблих та понад 60 поранених.

Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.

За даними речника Сухопутних військ ЗСУ Віталія Саранцева, попередньо росіяни вдарили «Іскандером».

— Попередньо відомо, що це був Іскандер, але остаточні дані будуть, коли місце удару буде досліджене експертами, — розповів Віталій Саранцев.

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У відомстві зазначили, що під час повітряної тривоги шикувань чи масових зборів не було.

«Наголошуємо, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога», — йдеться у повідомленні. 

Для з’ясування причин і обставин інциденту створили спеціальну комісію та призначили службове розслідування. Командування оперативного командування «Схід» також співпрацює з правоохоронними органами.

«У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності», — зазначили у відомстві. 

Нагадаємо, що російська армія оновила свої балістичні ракети «Іскандер-М», застосувавши нові технічні рішення, що ускладнюють їхнє перехоплення.

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