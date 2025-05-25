  • неділя

    25 травня, 2025

  • 21°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 25 травня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 21° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

РФ модернізувала «Іскандер-М»: їх складніше збивати

Оперативно-тактичний комплекс «Іскандер», фото: Міноборони Російської ФедераціїОперативно-тактичний комплекс «Іскандер», фото: Міноборони Російської Федерації

Російська армія оновила свої балістичні ракети «Іскандер-М», застосувавши нові технічні рішення, що ускладнюють їхнє перехоплення.

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, ракети тепер використовують радіолокаційні пастки. Крім того, вони можуть маневрувати під час польоту, а не летіти по прямій траєкторії.

Через це системам протиповітряної оборони, зокрема Patriot, важче розрахувати точку перехоплення.

— Ракети, які атакують по балістичній траєкторії, «Іскандер-М», були удосконалені, модернізовані. Йдеться про відстріл радіолокаційних пасток ... Політ квазіракети по такій квазітраєкторії, коли ракета під час польоту не летить по прямій і падає, а летить і здійснює маневри... Системі Patriot, яка збиває балістику, власне, вираховує точку перехоплення ракет важче цю точку передбачити, — зазначає Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що Нідерланди оголосили про виділення 150 мільйонів євро на посилення протиповітряної оборони України. Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що протиповітряна оборона є одним із головних пріоритетів через посилення повітряних атак.

Останні новини про: Війна в Україні

Росія виправдовує ракетний удар по Одеському порту, заявляючи про нібито «військовий вантаж»
На Житомирщині загинули троє дітей через атаку російських військ
Україна після нічної атаки: у регіонах є загиблі, пошкоджені будинки та підприємства
Реклама

Читайте також:

новини

З початку вторгнення на Миколаївщині від мін постраждали 140 людей, — Кім

Марія Хаміцевич
новини

У ДЖКГ Миколаєва пояснили, що не переслідують ціль знести дерева для АЗС, а просто «діють в межах повноважень»

Катерина Середа
новини

Реконструкція очисних водоканала для запуску нового водогону у Миколаїв коштуватиме державі ₴70 млн

Юлія Бойченко
новини

Шамрай відповіла, чи всі сімейні амбулаторії Миколаєва згодні на її реформу: Там тимчасові керівники

Аліна Квітко
новини

Під будівлею суду у Миколаєві силовики вручили другу підозру власниці агробізнесу, яку тримають в СІЗО за несплату податків

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

Україна після нічної атаки: у регіонах є загиблі, пошкоджені будинки та підприємства
На Житомирщині загинули троє дітей через атаку російських військ
Росія виправдовує ракетний удар по Одеському порту, заявляючи про нібито «військовий вантаж»

З-під завалів будинку у Миколаєві врятували 20-річну дівчину, — ДСНС

Росіяни атакували Херсонщину: загинула дитина

2 години тому

«Неможливо відкрити водогін у Миколаїв і через годину отримати чисту воду». Розмова з головою Держагентства відновлення Сергієм Сухомлином

СТАТТЯ

Юлія Бойченко

Головне сьогодні