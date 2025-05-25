РФ модернізувала «Іскандер-М»: їх складніше збивати
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- Марія Хаміцевич
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6:44, 25 травня, 2025
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Російська армія оновила свої балістичні ракети «Іскандер-М», застосувавши нові технічні рішення, що ускладнюють їхнє перехоплення.
Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За його словами, ракети тепер використовують радіолокаційні пастки. Крім того, вони можуть маневрувати під час польоту, а не летіти по прямій траєкторії.
Через це системам протиповітряної оборони, зокрема Patriot, важче розрахувати точку перехоплення.
— Ракети, які атакують по балістичній траєкторії, «Іскандер-М», були удосконалені, модернізовані. Йдеться про відстріл радіолокаційних пасток ... Політ квазіракети по такій квазітраєкторії, коли ракета під час польоту не летить по прямій і падає, а летить і здійснює маневри... Системі Patriot, яка збиває балістику, власне, вираховує точку перехоплення ракет важче цю точку передбачити, — зазначає Юрій Ігнат.
Нагадаємо, що Нідерланди оголосили про виділення 150 мільйонів євро на посилення протиповітряної оборони України. Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що протиповітряна оборона є одним із головних пріоритетів через посилення повітряних атак.
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