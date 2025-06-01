Російська армія атакувала Куцурубську громаду: поранені двоє людей, один — у важкому стані
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- Світлана Іванченко
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15:35, 01 червня, 2025
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Близько 12:00 у неділю, 1 червня, російські війська вдарила FPV-дронами по Куцурубській громаді, що на Миколаївщині. Постраждали чоловік та жінка, яких госпіталізували до лікарні.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його словами, чоловік перебуває у важкому стані, жінка — у стані середньої важкості. Обох госпіталізували. Також через атаки пошкоджений приватний будинок.
— Чоловік у важкому стані, 60-річна жінка — середній стан важкості. Обох травмованих госпіталізовано, надається вся необхідна медична допомога, — повідомив Віталій Кім.
Нагадаємо, що у ніч на 1 червня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили 11 безпілотників «Shahed 131/136».
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