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Російська армія атакувала Куцурубську громаду: поранені двоє людей, один — у важкому стані

Наслідки російських обстрілів Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»Наслідки російських обстрілів Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»

Близько 12:00 у неділю, 1 червня, російські війська вдарила FPV-дронами по Куцурубській громаді, що на Миколаївщині. Постраждали чоловік та жінка, яких госпіталізували до лікарні.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, чоловік перебуває у важкому стані, жінка — у стані середньої важкості. Обох госпіталізували. Також через атаки пошкоджений приватний будинок.

— Чоловік у важкому стані, 60-річна жінка — середній стан важкості. Обох травмованих госпіталізовано, надається вся необхідна медична допомога, — повідомив Віталій Кім.

Нагадаємо, що у ніч на 1 червня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили 11 безпілотників «Shahed 131/136».

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