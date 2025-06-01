  • неділя

    1 червня, 2025

  • 25.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 1 червня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 25.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

РФ атакувала автівку поблизу Херсона: поранені діти

Наслідки російських атак по автівці у Херсоні. Архівне фото: Херсонська МВАНаслідки російських атак по автівці у Херсоні. Архівне фото: Херсонська МВА

Росіяни ввечері 1 червня атакували автомобіль в Комишанах поблизу Херсона. Поранення отримали двоє дітей.

Про це у повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

В атакованій російським дроном автівці були хлопчики 11 та 16 років. У обох дітей мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Дітей госпіталізували.

— Ворог скинув вибухівку з БпЛА на автівку, в якій перебували хлопчики, 11 та 16 років.  В них — мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Молодший хлопчик дістав поранення грудної клітини. У старшого — поранення ноги та руки, — написав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, у неділю, 1 червня, російські війська вдарили FPV-дронами по Куцурубській громаді, що на Миколаївщині. Постраждали чоловік та жінка, яких госпіталізували до лікарні.

Останні новини про: Війна в Україні

Командувач Сухопутних військ ЗСУ подав у відставку після російського удару по навчальному підрозділу
Спецоперація «Павутина»: СБУ уразила понад 40 літаків РФ
Журналіст Бутусов розповів деталі операції «Павутина» по знищенню стратегічної авіації РФ
Реклама

Читайте також:

новини

На «зелену» енергію понад ₴500 млн: у Миколаєві планують збудувати вітрову електростанцію

Світлана Іванченко
новини

Понад ₴8 млн: у Миколаєві встановлять 7 зарядних для електрокарів

Світлана Іванченко
новини

Проєкт HOPE: Найбільше житлових будинків відновлять у Центральному районі Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Після публікації «МикВісті» мешканцям будинку у Варварівці відновили подачу світла, якого не було більше 4 діб

Юлія Бойченко
новини

ДЖКГ Миколаєва планує витратити ₴20 млн на відновлення житлового будинку у Лісках, що постраждав внаслідок обстрілу

Юлія Бойченко

Останні новини про: Війна в Україні

Журналіст Бутусов розповів деталі операції «Павутина» по знищенню стратегічної авіації РФ
Спецоперація «Павутина»: СБУ уразила понад 40 літаків РФ
Командувач Сухопутних військ ЗСУ подав у відставку після російського удару по навчальному підрозділу

Понад ₴8 млн: у Миколаєві встановлять 7 зарядних для електрокарів

Російська армія атакувала Куцурубську громаду: поранені двоє людей, один — у важкому стані

1 година тому

Командувач Сухопутних військ ЗСУ подав у відставку після російського удару по навчальному підрозділу

Головне сьогодні