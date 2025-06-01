РФ атакувала автівку поблизу Херсона: поранені діти

Наслідки російських атак по автівці у Херсоні. Архівне фото: Херсонська МВА

Росіяни ввечері 1 червня атакували автомобіль в Комишанах поблизу Херсона. Поранення отримали двоє дітей.

Про це у повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

В атакованій російським дроном автівці були хлопчики 11 та 16 років. У обох дітей мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Дітей госпіталізували.

— Ворог скинув вибухівку з БпЛА на автівку, в якій перебували хлопчики, 11 та 16 років. В них — мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Молодший хлопчик дістав поранення грудної клітини. У старшого — поранення ноги та руки, — написав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, у неділю, 1 червня, російські війська вдарили FPV-дронами по Куцурубській громаді, що на Миколаївщині. Постраждали чоловік та жінка, яких госпіталізували до лікарні.