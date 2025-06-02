На Одещині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні собаки, йому загрожує 8 років тюрми

Правоохоронці вилучили собаку. Ілюстративне фото: Wirestock

У селі Майори, що на Одещині, правоохоронці розпочали кримінальне провадження через факт знущання над собакою. Підозрюваному загрожує до восьми років тюрми. Тварину передали під опіку волонтерів.

Про інцидент повідомили зоозахисники. За словами волонтерки Сніжани Бугрік, 22-річний місцевий житель разом із кількома спільниками неодноразово вчиняв сексуальне насильство над тваринами. Вона також оприлюднила відео, яке, за її словами, є доказом події.

Бугрік стверджує, що правоохоронців викликали одразу, однак протягом доби після повідомлення вони нібито не відкрили кримінальне провадження та не вилучили тварину. Зрештою собаку передали під опіку зоозахисникам.

Пізніше в поліції Одеської області підтвердили відкриття кримінального провадження про жорстоке поводження з тваринами. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Розслідування триває, правоохоронці перевіряють усі обставини події.

Крім того, у поліції Одещини призначили службову перевірку працівників через скаргу зооволонтерів. Якщо факт порушення підтвердиться — причетних притягнуть до відповідальності, повідомляє «Суспільне».

Нагадаємо, що в одному із сіл Ананьївської громади Одеської області 20-річного мешканця притягнули до відповідальності за вбивство собаки.