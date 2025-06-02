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Через обстріл Херсонщини загинули троє людей, ще 19 поранені, серед них — діти

Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: НацполіціяНаслідки російського обстрілу Херсона, фото: Нацполіція

Упродовж доби російські війська атакували 29 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 19 отримали поранення, зокрема двоє дітей.

Про це 2 червня повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, удари наносилися з різних видів озброєння — дронів, артилерії та авіації. Під вогнем опинилися десятки населених пунктів, зокрема Херсон, Берислав, Білозерка, Качкарівка, Тягинка, Антонівка, Комишани, Станіслав, Дудчани, Широка Балка та інші.

Серед пошкодженої інфраструктури — три багатоповерхівки, сім приватних будинків, газові мережі, СТО, складські приміщення, господарчі споруди, гаражі, сільськогосподарська техніка та автомобілі.

Нагадаємо, також 1 червня російські війська атакували і Миколаївську область. Внаслідок ударів були поранені двоє місцевих мешканців.

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