Через обстріл Херсонщини загинули троє людей, ще 19 поранені, серед них — діти
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- Марія Хаміцевич
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9:00, 02 червня, 2025
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Упродовж доби російські війська атакували 29 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 19 отримали поранення, зокрема двоє дітей.
Про це 2 червня повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, удари наносилися з різних видів озброєння — дронів, артилерії та авіації. Під вогнем опинилися десятки населених пунктів, зокрема Херсон, Берислав, Білозерка, Качкарівка, Тягинка, Антонівка, Комишани, Станіслав, Дудчани, Широка Балка та інші.
Серед пошкодженої інфраструктури — три багатоповерхівки, сім приватних будинків, газові мережі, СТО, складські приміщення, господарчі споруди, гаражі, сільськогосподарська техніка та автомобілі.
Нагадаємо, також 1 червня російські війська атакували і Миколаївську область. Внаслідок ударів були поранені двоє місцевих мешканців.
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