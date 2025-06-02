Доба на Миколаївщині: зруйновані будинки та автомобілі, двоє людей поранені
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- Марія Хаміцевич
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8:06, 02 червня, 2025
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Минулої доби, 1 червня, російські війська 13 разів атакували Куцурубську громаду на Миколаївщині дронами типу FPV. Найбільше постраждало село Дніпровське — внаслідок ударів були поранені двоє місцевих мешканців.
Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, травм зазнали 65-річний чоловік та 60-річна жінка. Обох госпіталізували. На ранок їхній стан оцінюють як середньої важкості, без ознак погіршення.
Крім того, в Дніпровському пошкоджені три приватні житлові будинки, а у селі Дмитрівка внаслідок обстрілів постраждали кілька легкових автомобілів.
Нагадаємо, що у ніч на 1 червня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили 11 безпілотників «Shahed 131/136».
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