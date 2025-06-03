Росіяни вдарили по центру Сум: двоє загиблих
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- Альона Коханчук
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10:36, 03 червня, 2025
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У вівторок, 3 червня, унаслідок ворожого обстрілу в центрі Сум загинули двоє людей, близько 20 — поранені.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
За попередніми даними, було п’ять влучань з РСЗВ дальної дії. Російські війська влучили в автомобілі, що перебували в центральній частині міста. У результаті удару два легковики повністю згоріли. Також внаслідок влучань пошкоджений медичний заклад та будинки.
Близько 20 людей постраждали внаслідок ворожої атаки у Сумах Серед поранених є 17-річна дитина. Також є люди у важкому стані.
Наразі у місті розгорнули штаб з ліквідації наслідків атаки ворога.
Нагадаємо, що у Херсонській області 2 червня через обстріли загинула одна людина, ще 13, зокрема дитина, дістали поранення.
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