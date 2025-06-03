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Росіяни обстріляли Херсонщину: загинула людина, поранено 13, серед них дитина

Обстріл Херсона, фото: СуспільнеОбстріл Херсона, фото: Суспільне

У Херсонській області 2 червня через обстріли загинула одна людина, ще 13, зокрема дитина, дістали поранення.

Про це 3 червня повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними адміністрації, російські війська вдарили по 35 населених пунктах області. Зокрема, обстріляли Антонівку, Садове, Придніпровське, Білозерку, Станіслав, Широку Балку, Софіївку, Понятівку, Микільське, Берислав, Осокорівку, Нововоронцовку, Заможне, Новорайськ, Шляхове, Гаврилівку, Бургунку, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Дудчани, Зеленівку, Іванівку, Качкарівку, Кізомис, Комишани, Львове, Монастирське, Новоолександрівку, Нову Кам’янку, Саблуківку, Тягинку, Янтарне, Ольгівку та Херсон.

Пошкоджені 12 приватних будинків, складські приміщення, господарчі споруди, гаражі та цивільні авто.

Нагадаємо, що у Херсонській обласній дитячій лікарні перебувають троє дітей, які зазнали поранень через російські обстріли 1 та 2 червня. Їхній стан медики оцінюють, як середньої тяжкості.

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