Обстріли Херсонщини: медики розповіли про стан 3 поранених дітей

Лікарня на Миколаївщині. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Херсонській обласній дитячій лікарні перебувають троє дітей, які зазнали поранень через російські обстріли 1 та 2 червня. Їхній стан медики оцінюють, як середньої тяжкості.

Про це повідомила директорка медзакладу Інна Холодняк, передає «Суспільне».

Серед постраждалих — п’ятирічний хлопчик, поранений у Херсоні вранці 2 червня, а також двоє дітей із селища Комишани, які отримали травми через обстріли РФ у неділю, 1 червня.

За словами лікарки, найменша дитина має мінно-вибухову травму та струс головного мозку. У двох інших постраждалих віком 11 і 16 років — вибухові травми, контузії та уламкові поранення.

Упродовж доби російські війська атакували 29 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 19 отримали поранення.

Нагадаємо, що росіяни ввечері 1 червня атакували автомобіль в Комишанах поблизу Херсона. Поранення отримали двоє дітей.