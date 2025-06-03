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У Миколаєві на жінку склали протокол за прослуховування російської музики на місцевому пляжі

Мешканці Миколаєва слухали російську музику на місцевому пляжі. Фото: Патрульна поліціяМешканці Миколаєва слухали російську музику на місцевому пляжі. Фото: Патрульна поліція Миколаївської області

Правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності мешканку Миколаєва за публічне прослуховування російської музики.

Про це повідомили в Патрульній поліції Миколаївської області.

Вчора, близько 18-ї години, на спецлінію 102 зателефонувала жінка та повідомила, що на міському пляжі в Корабельному районі міста компанія відпочиваючих голосно слухає російську музику.

За словами жінки, на прохання вимкнути музику та з повагою ставитися до оточуючих вони не реагували.

Патрульні прибули на місце події, прийняли у заявниці заяву та склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство на особу, яку вказала заявниця.

Нагадаємо, у Миколаєві поліцейські склали протокол на власницю автомобіля за прослуховування російської музики.

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