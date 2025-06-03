У Миколаєві на жінку склали протокол за прослуховування російської музики на місцевому пляжі
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- Даріна Мельничук
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14:51, 03 червня, 2025
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Правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності мешканку Миколаєва за публічне прослуховування російської музики.
Про це повідомили в Патрульній поліції Миколаївської області.
Вчора, близько 18-ї години, на спецлінію 102 зателефонувала жінка та повідомила, що на міському пляжі в Корабельному районі міста компанія відпочиваючих голосно слухає російську музику.
За словами жінки, на прохання вимкнути музику та з повагою ставитися до оточуючих вони не реагували.
Патрульні прибули на місце події, прийняли у заявниці заяву та склали адміністративний протокол за дрібне хуліганство на особу, яку вказала заявниця.
Нагадаємо, у Миколаєві поліцейські склали протокол на власницю автомобіля за прослуховування російської музики.
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