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СБУ підірвала опори Кримського мосту: він в аварійному стані

СБУ вдарила по Кримському мосту під водою. Фото: СБУСБУ вдарила по Кримському мосту під водою. Фото: СБУ

СБУ вдарила по Кримському мосту під водою. Агенти спецслужби замінували та підірвали опори моста.

Як повідомили у СБУ, операція тривала кілька місяців. Агенти СБУ замінували опори мосту, і сьогодні о 4:44 ранку підірвали один із підводних зарядiв.

Зазначається, що  серйозно пошкоджені опори мосту на рівні дна. Для підриву використали 1100 кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті. 

«Фактично міст перебуває в аварійному стані», — заявили у Службі безпеки України.

Нагадаємо, що СБУ вже двічі уражала міст — у 2022 та 2023 роках. Так,  вибух із пожежею на Керченському мосту стався 8 жовтня 2022 року. За версією російських слідчих, на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалу двох прольотів автомобільної дороги та сильної пожежі на залізничній частині мосту. Загинули четверо людей.

Після цього 17 липня 2023 року відбулася атака українського безпілотника «Морський малюк». У ГУР тоді зазначили, що удари по Керченському мосту вкотре погіршили ситуацію для угруповання військ противника на півдні України та викликали «істеричну» реакцію воєнно-політичного керівництва РФ. Видання CNN опублікували ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника «Морський малюк» (Sea Baby) для атаки на Керченський міст.

 

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