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Росіяни обстріляли Херсонщину: поранені 8 людей, пошкоджені будинки і база медиків

Наслідки обстрілу Херсона. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсона. Фото: Нацполіція

Російські війська атакували Херсонщину, обстріляли багатоповерхівки та приватні будинки. Поранення отримали восьмеро людей.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Російська армія обстріляла 35 населених пунктів Херсонщини. За даними ОВА, росіяни вдарили по житлових кварталах і об’єктах соціальної інфраструктури. Унаслідок обстрілів пошкоджені три багатоповерхові та десять приватних будинків. Знищено газогони та пункт базування екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, що 2 червня у Херсонській області через обстріли загинула одна людина, ще 13, зокрема дитина, дістали поранення.

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