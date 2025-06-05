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Дронова атака на Миколаївщину: є поранений, пошкоджений мікроавтобус

Наслідки атаки РФ на Миколаївщину. Архівне фото «МикВісті»Наслідки атаки РФ на Миколаївщину. Архівне фото «МикВісті»

Зранку 5 червня о 06:20 російський дрон влучив у цивільний мікроавтобус у селі Яселка Куцурубської громади. Поранення дістав 70-річний чоловік.

Його госпіталізували, стан — важкий. Медики надають необхідну допомогу, повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Також минулої доби, 4 червня, російські війська двічі атакували дронами FPV акваторію Очаківської громади та берегову зону Очакова. Цього ж дня о 17:30 FPV-дроном атакували Галицинівську громаду.

Нагадаємо, що протягом 3 та 4 червня росіяни також здійснили серію атак по території Миколаївської області. Внаслідок обстрілів був пошкоджений вантажний автомобіль.

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