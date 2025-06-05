Дронова атака на Миколаївщину: є поранений, пошкоджений мікроавтобус
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- Марія Хаміцевич
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8:00, 05 червня, 2025
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Зранку 5 червня о 06:20 російський дрон влучив у цивільний мікроавтобус у селі Яселка Куцурубської громади. Поранення дістав 70-річний чоловік.
Його госпіталізували, стан — важкий. Медики надають необхідну допомогу, повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Також минулої доби, 4 червня, російські війська двічі атакували дронами FPV акваторію Очаківської громади та берегову зону Очакова. Цього ж дня о 17:30 FPV-дроном атакували Галицинівську громаду.
Нагадаємо, що протягом 3 та 4 червня росіяни також здійснили серію атак по території Миколаївської області. Внаслідок обстрілів був пошкоджений вантажний автомобіль.
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