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Доба на Миколаївщині: ракетний удар по порту, атаки дронами та нічний обстріл вантажівки

Протягом 3 та 4 червня росіяни здійснили серію атак на території Миколаївської області.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Вночі 4 червня, о 01:10, удару зазнала Березанська громада — російська армія застосувала безпілотник. Внаслідок атаки був пошкоджений вантажний автомобіль.

Також 3 червня зафіксовано атаку дроном FPV по Куцурубській громаді та два удари FPV-дронами по акваторії Очакова.

Крім того, нагадаємо, що вчора вранці, близько 09:56, російські війська вдарили аеробалістичною ракетою «Кинджал» по миколаївському порту. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, удар не завдав суттєвих руйнувань місцевій інфраструктурі, бо ракета вдарила в землю.

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