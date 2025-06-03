Росіяни поцілили Кинджалом по порту Миколаєва

Морські порти Миколаєва не працюють уже більше трьох років, з початку повномасштабної війни, фото Анна Орлова, Google Maps

Сьогодні зранку, 3 червня, російські війська нанесли ракетний удар по одному з портів Миколаєва. Про це у коментарі журналістам повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, пишуть «МикВісті».

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім підтвердив, що удар був нанесений аеробалістичнтю ракетою «Кинджал».

«Станом на зараз викликів екстрених служб немає. Кинджал, без жертв! Фото не дам, але все норм», — написав Віталій Кім у своєму Телеграм-каналі.

Голова Миколаївської ОВА підтвердив удар Кинджалом по об‘єкту в Миколаєві, скриншот з Телеграм-каналу Віталія Кіма

У свою чергу, речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що під удар потрапив один з портів Миколаєва.

«Ворог наніс удар по території одного з портів, по цивільній інфраструктурі. Обійшлося без жертв. Яка мета ударів по портах Миколаївщини, які заблоковані від початку повномасштабного вторгнення наразі важко пояснити», — повідомив Дмитро Плетенчук.

Раніше повідомлялось, що над Миколаївщиною вночі збили «Шахед».

1 червня російські війська 13 разів атакували Куцурубську громаду на Миколаївщині дронами FPV. Найбільше постраждало село Дніпровське — внаслідок ударів були поранені двоє місцевих мешканців.