Над Миколаївщиною вночі збили «Шахед»
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- Марія Хаміцевич
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8:02, 03 червня, 2025
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Уночі 3 червня сили протиповітряної оборони знищили один російський дрон-камікадзе «Shahed 131/136» над Миколаївщиною.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Крім того, вчора, 2 червня, російські війська тричі атакували Куцурубську громаду дронами FPV. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що 1 червня російські війська 13 разів атакували Куцурубську громаду на Миколаївщині дронами FPV. Найбільше постраждало село Дніпровське — внаслідок ударів були поранені двоє місцевих мешканців.
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