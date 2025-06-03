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Над Миколаївщиною вночі збили «Шахед»

Робота ППО, фото: ukr.radioРобота ППО, фото: ukr.radio

Уночі 3 червня сили протиповітряної оборони знищили один російський дрон-камікадзе «Shahed 131/136» над Миколаївщиною.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім того, вчора, 2 червня, російські війська тричі атакували Куцурубську громаду дронами FPV. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що 1 червня російські війська 13 разів атакували Куцурубську громаду на Миколаївщині дронами FPV. Найбільше постраждало село Дніпровське — внаслідок ударів були поранені двоє місцевих мешканців.

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