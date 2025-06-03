«Удар був в землю», — Кім прокоментував перший за час війни удар по порту Миколаєва «Кинджалом»

Удар «Кинджалом» вперше прийшовся по порту Миколаєва. Архівне фото МикВісті

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що удар російської армії по порту Миколаєва не завдав суттєвих руйнувань місцевій інфраструктурі, бо ракета вдарила в землю.

Про це він сказав у ефірі Новини.Live.

Зазначимо, що вранці 3 червня росіяни атакували один з портів Миколаєва. Вперше удар прийшовся аеробалістичною ракетою «Кинджал», яку випустили з території Курської області, про що сказав Віталій Кім.

— «Кинджал» дійсно застосовано вперше. Удар був по портовій інфраструктурі без суттєвих пошкоджень. Це не місто, а передмістя. На мою думку, ворог не досягнув мети завдяки нашим силам оборони. Вони атакували обʼєкт у порту, що вони там шукали, невідомо, бо влучили в землю, — сказав він.

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При цьому очільник регіону каже, що не розуміє, навіщо бити по порту, який не функціонує вже три роки.

— Там немає ні людей, ні інфрастуктури, яка б активно працювала і забезпечувала Сили оборони. Це перша атака за час повномасштабного вторгнення дорогою ракетою, — додав Віталій Кім.

На його думку, це може бути одна із відповідей російської армії на проведені за останній час операції Службою безпеки України на території РФ.

— Росіяни отримують смачного ляпаса, як, наприклад, операція «Павутина», їм потрібні терміново успіхи, і вони бʼють куди завгодно. Головне доповісти керівництву, що вони щось там зробили. Тому що ні мети, ні цілі. Мінус один «Кинджал» за 9 мільйонів доларів у землі, — висловився голова ОВА.

Раніше повідомлялось, що над Миколаївщиною вночі збили «Шахед».

1 червня російські війська 13 разів атакували Куцурубську громаду на Миколаївщині дронами FPV. Найбільше постраждало село Дніпровське — внаслідок ударів були поранені двоє місцевих мешканців.