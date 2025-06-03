«Удар був в землю», — Кім прокоментував перший за час війни удар по порту Миколаєва «Кинджалом»
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- Аліса Мелік-Адамян
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16:10, 03 червня, 2025
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Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що удар російської армії по порту Миколаєва не завдав суттєвих руйнувань місцевій інфраструктурі, бо ракета вдарила в землю.
Про це він сказав у ефірі Новини.Live.
Зазначимо, що вранці 3 червня росіяни атакували один з портів Миколаєва. Вперше удар прийшовся аеробалістичною ракетою «Кинджал», яку випустили з території Курської області, про що сказав Віталій Кім.
— «Кинджал» дійсно застосовано вперше. Удар був по портовій інфраструктурі без суттєвих пошкоджень. Це не місто, а передмістя. На мою думку, ворог не досягнув мети завдяки нашим силам оборони. Вони атакували обʼєкт у порту, що вони там шукали, невідомо, бо влучили в землю, — сказав він.
При цьому очільник регіону каже, що не розуміє, навіщо бити по порту, який не функціонує вже три роки.
— Там немає ні людей, ні інфрастуктури, яка б активно працювала і забезпечувала Сили оборони. Це перша атака за час повномасштабного вторгнення дорогою ракетою, — додав Віталій Кім.
На його думку, це може бути одна із відповідей російської армії на проведені за останній час операції Службою безпеки України на території РФ.
— Росіяни отримують смачного ляпаса, як, наприклад, операція «Павутина», їм потрібні терміново успіхи, і вони бʼють куди завгодно. Головне доповісти керівництву, що вони щось там зробили. Тому що ні мети, ні цілі. Мінус один «Кинджал» за 9 мільйонів доларів у землі, — висловився голова ОВА.
Раніше повідомлялось, що над Миколаївщиною вночі збили «Шахед».
1 червня російські війська 13 разів атакували Куцурубську громаду на Миколаївщині дронами FPV. Найбільше постраждало село Дніпровське — внаслідок ударів були поранені двоє місцевих мешканців.
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