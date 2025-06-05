Унаслідок атаки дронів на Чернігівщину загинули п’ятеро людей, серед них дитина

У ніч проти 5 червня російські безпілотники вдарила по Прилуках. Фото: ДСНС

У ніч проти 5 червня російські безпілотники вдарила по Прилуках на Чернігівщині. Через атаку загинули 5 людей, 6 — зазнали поранень.

Про це повідомили очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус та ДСНС.

За попередньою інформацією, ворог застосував не менш як 6 безпілотників для атаки на Прилуки — постраждали будинки в житловій забудові.

Через атаку загинули 5 людей, серед них — дві жінки й однорічна дитина, яких знайшли під завалами. Також є інформація про 6 поранених — їх госпіталізували.

Унаслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі. Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль.

У ніч проти 5 червня російські безпілотники вдарила по Прилуках. Фото: ДСНС У ніч проти 5 червня російські безпілотники вдарила по Прилуках. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що зранку 5 червня о 06:20 російський дрон влучив у цивільний мікроавтобус у селі Яселка Куцурубської громади. Поранення дістав 70-річний чоловік.