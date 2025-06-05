  • четвер

    5 червня, 2025

  • 26°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 5 червня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 26° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни зранку вдарили авіабомбами по будівлі Херсонської ОВА та житлових кварталах міста

Оновлено: доповнено інформацією від ОВА

Херсонська ОВА після російського обстрілу 5 червня. Фото: most.ks.uaХерсонська ОВА після російського обстрілу 5 червня. Фото: most.ks.ua

Зранку, 5 червня російські війська здійснили масовану атаку на Херсон. Удару завдали одразу з кількох напрямків — скинули чотири керовані авіабомби (КАБи), били з артилерії та атакували дронами.

Про це пише херсонське видання МОСТ.

Унаслідок обстрілу поранення дістали двоє чоловіків — 74 та 68 років. Обох шпиталізували з мінно-вибуховими травмами, повідомили у Херсонській МВА.

Наслідки обстрілу Херсона 5 червня. Фото: Херсонська МВАНаслідки обстрілу Херсона 5 червня. Фото: Херсонська МВА
Наслідки обстрілу Херсона 5 червня. Фото: Херсонська МВАНаслідки обстрілу Херсона 5 червня. Фото: Херсонська МВА
Наслідки обстрілу Херсона 5 червня. Фото: Херсонська обласна прокуратураНаслідки обстрілу Херсона 5 червня. Фото: Херсонська обласна прокуратура

За даними Херсонської обласної прокуратури, у центрі міста пошкоджено:

  • щонайменше п’ять багатоповерхівок;
  • приміщення Херсонської міської ради — вибито вісім вікон;
  • три навчальні заклади — зруйновано близько 200 вікон;
  • адмінбудівлі та інші об’єкти.
Наслідки обстрілу Херсона 5 червня. Фото: Херсонська МВАНаслідки обстрілу Херсона 5 червня. Фото: Херсонська МВА
Наслідки обстрілу Херсона 5 червня. Фото: Херсонська МВАНаслідки обстрілу Херсона 5 червня. Фото: Херсонська МВА
Наслідки обстрілу Херсона 5 червня. Фото: Херсонська МВАНаслідки обстрілу Херсона 5 червня. Фото: Херсонська МВА

Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, росіяни протягом 15 хвилин вдарили по центру міста чотирма КАБами. Через удари ще більших руйнувань зазнала будівля ОВА, яку росіяни неодноразово атакували до цього.

У мережі з’явилися відео зняті з російських розвіддронів, на яких видно влучання КАБів по напівзруйнованій будівлі облдержадміністрації та житловому будинку поруч. Після авіаударів по центру міста працювали FPV-дрони й артилерія.

Нагадаємо, що 3 червня російські війська також атакували Херсонщину, обстріляли багатоповерхівки та приватні будинки. Тоді поранення отримали восьмеро людей.

Останні новини про: Війна в Україні

Молодь у війську зможе здобувати освіту без відриву від служби: Рада підтримала новий законопроєкт
Дронова атака на Миколаївщину: є поранений, пошкоджений мікроавтобус
Атака дронами на Одещину: зруйновано ліцей, лікарню і дитячий центр
Реклама

Читайте також:

новини

Укриття на пляжах Коблевого мають будувати підприємці, — сільський голова

Світлана Іванченко
новини

Фейковий обстріл по складу із зерном. Суд у Миколаєві почав слухати справу проти депутата «ОПЗЖ»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Тенісисти з Миколаєва вибороли медалі на обласному чемпіонаті серед дітей та молоді

Даріна Мельничук
новини

Влада Миколаєва планує відремонтувати один з поверхів будівлі мерії за понад ₴1,7 млн

Світлана Іванченко
новини

«Ростуть, як гриби. Не виконують функції», — у міськздоров’я Миколаєва скаржаться на приватні сімейні амбулаторії

Катерина Середа

Останні новини про: Війна в Україні

Атака дронами на Одещину: зруйновано ліцей, лікарню і дитячий центр
Дронова атака на Миколаївщину: є поранений, пошкоджений мікроавтобус
Молодь у війську зможе здобувати освіту без відриву від служби: Рада підтримала новий законопроєкт

Небезпечне звалище: на Миколаївщині поблизу річки скидали рештки худоби

4 години тому

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Даріна Мельничук

Головне сьогодні