Росіяни зранку вдарили авіабомбами по будівлі Херсонської ОВА та житлових кварталах міста

Оновлено: доповнено інформацією від ОВА



Херсонська ОВА після російського обстрілу 5 червня. Фото: most.ks.ua

Зранку, 5 червня російські війська здійснили масовану атаку на Херсон. Удару завдали одразу з кількох напрямків — скинули чотири керовані авіабомби (КАБи), били з артилерії та атакували дронами.

Про це пише херсонське видання МОСТ.

Унаслідок обстрілу поранення дістали двоє чоловіків — 74 та 68 років. Обох шпиталізували з мінно-вибуховими травмами, повідомили у Херсонській МВА.

Наслідки обстрілу Херсона 5 червня. Фото: Херсонська МВА Наслідки обстрілу Херсона 5 червня. Фото: Херсонська МВА Наслідки обстрілу Херсона 5 червня. Фото: Херсонська обласна прокуратура

За даними Херсонської обласної прокуратури, у центрі міста пошкоджено:

щонайменше п’ять багатоповерхівок;

приміщення Херсонської міської ради — вибито вісім вікон;

три навчальні заклади — зруйновано близько 200 вікон;

адмінбудівлі та інші об’єкти.

Наслідки обстрілу Херсона 5 червня. Фото: Херсонська МВА Наслідки обстрілу Херсона 5 червня. Фото: Херсонська МВА Наслідки обстрілу Херсона 5 червня. Фото: Херсонська МВА

Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, росіяни протягом 15 хвилин вдарили по центру міста чотирма КАБами. Через удари ще більших руйнувань зазнала будівля ОВА, яку росіяни неодноразово атакували до цього.

У мережі з’явилися відео зняті з російських розвіддронів, на яких видно влучання КАБів по напівзруйнованій будівлі облдержадміністрації та житловому будинку поруч. Після авіаударів по центру міста працювали FPV-дрони й артилерія.

Нагадаємо, що 3 червня російські війська також атакували Херсонщину, обстріляли багатоповерхівки та приватні будинки. Тоді поранення отримали восьмеро людей.