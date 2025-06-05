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На Одещині знайшли нову пляму мазуту на узбережжі Чорного моря

На узбережжі Чорного моря знову виявили забруднення мазутом. Фото: Facebook/ Іван РусєвНа узбережжі Чорного моря знову виявили забруднення мазутом. Фото: Facebook/ Іван Русєв

Співробітники Національного природного парку «Тузлівські лимани» зафіксували черговий випадок забруднення узбережжя Чорного моря мазутом.

Про це повідомив еколог парку Іван Русєв.

За його словами, пляму мазуту різних фракцій загальною вагою близько 1 кг виявили на двокілометровій ділянці піщаного пересипу біля протоки між лиманами та морем. Речовину зібрали оперативно. Через спеку (+30°C) мазут був м’яким і прилинув на берег разом із морською травою та мушлями.

Іван Русєв припускає, що мазут міг потрапити на берег унаслідок дії вітру та підводних течій, які зірвали рослинність із дна моря. Еколог також не виключає наявність подібних плям в інших частинах узбережжя Одещини, які наразі не обстежені. Частину мазуту міг прикрити пісок, принесений вітром.

Крім того, в районі лиману Бурнас зафіксовано загибель чорноморської атерини. Іван Русєв пов’язує це з можливим впливом залишків мазуту, що розповсюдився після аварії російських танкерів у Керченській протоці 15 грудня 2024 року.

На узбережжі Чорного моря знову виявили забруднення мазутом. Фото: Facebook/ Іван РусєвНа узбережжі Чорного моря знову виявили забруднення мазутом. Фото: Facebook/ Іван Русєв
На узбережжі Чорного моря знову виявили забруднення мазутом. Фото: Facebook/ Іван РусєвНа узбережжі Чорного моря знову виявили забруднення мазутом. Фото: Facebook/ Іван Русєв
На узбережжі Чорного моря знову виявили забруднення мазутом. Фото: Facebook/ Іван РусєвНа узбережжі Чорного моря знову виявили забруднення мазутом. Фото: Facebook/ Іван Русєв

«Основна частина того мазуту, що міг доплисти до Північно-Західного Причорномор’я з місця аварії 15.12.2024 року з потеплінням вже розчиняється і «вмонтовується» в харчові ланцюги гідробіонтів морської екосистеми й Тузлівських лиманів. Зокрема, ймовірно негативно вплинув мазут і на рибу атерину, що померла і була викинута на узбережжя лиману Бурнас біля вказаної протоки на 2 кілометри піщаного пересипу», — зазначив Іван Русєв.

Раніше повідомлялося, що на Одещині поблизу Дунайського заповідника досі залишаються сотні кілограмів мазуту з російських танкерів. Із приходом спеки проблема може загостритися.

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