Біля Дунайського заповідника Одещини залишились неприбраними сотні кілограмів мазуту

Иазут на узбережжі Лиманської громади Одеської області. Фото: Facebook/Іван Русєв

На Одещині поблизу Дунайського заповідника досі залишаються сотні кілограмів мазуту з російських танкерів. Із приходом спеки проблема може загостритися.

Про це повідомив біолог Іван Русєв, співробітник нацпарку «Тузловські лимани».

Він зазначив, що забруднення піщаного пересипу біля Дунайського біосферного заповідника продовжує загрожувати екосистемі Чорного моря та місцевій фауні.

Іван Русєв нагадує, що комунальна служба Лиманської громади понад три місяці тому частково прибрала кілька сотень кілограмів мазуту, який прибило до узбережжя після аварії російських танкерів. Однак значна частина нафтопродуктів усе ще залишається, і її ніхто не прибирає.

«Екологічну проблему до сіх пір не ліквідовано — сотні кілограмів мазуту до сіх пір поступово забруднюють унікальну природну територію піщаного пересипу на фоні того, що цей агресивний забруднювач під час підвищення температури тане і розширюю масштаби забруднювання», — зазначає він.

Иазут на узбережжі Лиманської громади Одеської області. Фото: Facebook/Іван Русєв Иазут на узбережжі Лиманської громади Одеської області. Фото: Facebook/Іван Русєв

За його словами, ситуація ускладнюється, оскільки мазут, нагріваючись, розтікається, збільшуючи масштаби забруднення.

«Тим часом держекоінспекція, яка зобов’язана від імені держави контролювати стан очищення природного середовища, абсолютно не виконає свої елементарні функції», — додав Іван Русєв.

Водночас він зазначає, що на території нацпарку «Тузловські лимани» свіжих слідів мазуту не виявлено.

Аварія російських танкерів

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Нагадаємо, що 15 грудня 2024 року поблизу мису Панагія в Керченській протоці танкер «Волгонефть» сів на мілину, з нього могло витекти в море 4 тонни мазуту. Пізніше стало відомо, що слідом почав тонути ще один танкер «Волгонефть-239». У нього зламався на дві частини корпус після удару хвилі.

Витік мазуту з двох російських танкерів у Чорному морі спричинив масштабну екологічну катастрофу. Шкода від забруднення екосистеми Чорного моря перевищує 14 мільярдів доларів.

Зоозахисники зафіксували 32 випадки смертей китоподібних, до яких відносяться кити, дельфіни та морські свині, після аварії з двома російськими нафтовими танкерами «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239». Смерть тварин найімовірніше повʼязана з розливом мазуту, який вже досягнув Феодосії, Алушти і Судака.

Станом на 27 січня працівники Національного природного парку «Тузлівські лимани» зібрали до чотирьох кілограмів мазуту. Водночас прибирати мазут розпочали поруч із Дунайським біосферним заповідником на узбережжі Одещини.

Пізніше на узбережжі Одещини, в районі села Лебедівка Білгород-Дністровського району, знайшли нові згустки мазуту. Це наслідки аварії нафтових російських танкерів у Чорному морі.