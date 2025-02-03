Аварії танкерів РФ у Чорному морі: на узбережжі Одещині вчергове знайшли згустки мазуту

Мазут, який знайшли на узбережжі Одещини. Архівне фото: Іван Русєв/Facebook

На узбережжі Одещини, в районі села Лебедівка Білгород-Дністровського району, знайшли нові згустки мазуту. Це наслідки аварії нафтових російських танкерів у Чорному морі.

Як повідомили в Держекоінспекції, фахівці обстежили близько кілометра прибережної смуги та знайшли локальні забруднення. Зокрема, згустки вʼязкої речовини, що нагадує нафтопродукт. Зазначається, що їх розмір коливається від одного до п'яти сантиметрів.

В інспекції проінформували, що проби морської води відібрали для лабораторних досліджень. Зразки забруднюючої речовини направлять до УкрНЦЕМ.

Слід зазначити, що на узбережжі Одеської області зафіксували вже 5 ділянок з викидом російського мазуту від нафтопродуктів, що сягають загальною вагою до пів тонни. Екологи вважають, що особливу небезпеку він може становити під час потепління в літній період.

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Аварія російських танкерів

Нагадаємо, що 15 грудня 2024 року поблизу мису Панагія в Керченській протоці танкер «Волгонефть» сів на мілину, з нього могло витекти в море 4 тонни мазуту. Пізніше стало відомо, що слідом почав тонути ще один танкер «Волгонефть-239». У нього зламався на дві частини корпус після удару хвилі.

Витік мазуту з двох російських танкерів у Чорному морі спричинив масштабну екологічну катастрофу. Шкода від забруднення екосистеми Чорного моря перевищує 14 мільярдів доларів.

Зоозахисники зафіксували 32 випадки смертей китоподібних, до яких відносяться кити, дельфіни та морські свині, після аварії з двома російськими нафтовими танкерами «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239». Смерть тварин найімовірніше повʼязана з розливом мазуту, який вже досягнув Феодосії, Алушти і Судака.

Станом на 27 січня працівники Національного природного парку «Тузлівські лимани» зібрали до чотирьох кілограмів мазуту. Водночас прибирати мазут розпочали поруч із Дунайським біосферним заповідником на узбережжі Одещини.

А згодом держекологи повідомили про повторне забруднення узбережжя Чорного моря нафтопродуктами.

Крім того, на Одещині кожного дня моніторять узбережжя моря у визначених точках, щоб оперативно виявити та локалізувати плями мазуту.