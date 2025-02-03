«Літній сезон під ризиком», — біолог про наслідки викиду мазуту на пляжах Одещини

Мазут на узбережжі Одеської, фото: Іван Русєв/Facebook

На узбережжі Одеської області зафіксували вже 5 ділянок з викидом російського мазуту від нафтопродуктів, що сягають загальною вагою до пів тонни. Екологи вважають, що особливу небезпеку він може становити під час потепління в літній період.

Про це в інтерв’ю «Українському радіо» 31 січня сказав доктор біологічних наук, керівник науково-дослідного відділу парку «Тузлівські лимани» Іван Русєв, пишуть «МикВісті».

Експерт зазначив, що наразі мазуту не дуже багато, і що йому разом з іншими працівниками природного парку вдалося зібрати частину речовини на території «Тузлівських лиманів».

— Наразі вже 5 ділянок з викидом мазуту. На щастя, його не дуже багато, загалом до пів тонни. Але мільйони фракцій розкидані по пляжній зоні та рекреаційних зонах, — сказав Іван Русєв.

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Водночас він додав, що є проблема зі збором мазуту, оскільки досі «немає чіткого алгоритму», як це робити правильно, а також як транспортувати та яким чином утилізувати.

Якщо ситуація не зміниться найближчим часом і нафтопродукти не утилізують, то це матиме наслідки й для майбутнього пляжного сезону, сказав Іван Русєв.

— Через потрапляння мазуту у воду та повітря можливі алергічні реакції, вплив на метаболізм організму. Літній сезон може бути під ризиком, адже рівень забруднення лише зростає. Якщо не зібрати ті фракції, які лежать на піщаному пересипу, вони можуть покритися невеликим шаром піску. Цей пісок дрейфує туди-сюди, і коли буде спека, він буде танути, і, як наслідок, впливатиме негативно на повітря та на живих істот, — попереджає він.

Він додав, що на відновлення Чорного моря та узбережжя може знадобитися 10-20 років.

Аварія російських танкерів

Нагадаємо, що 15 грудня 2024 року поблизу мису Панагія в Керченській протоці танкер «Волгонефть» сів на мілину, з нього могло витекти в море 4 тонни мазуту. Пізніше стало відомо, що слідом почав тонути ще один танкер «Волгонефть-239». У нього зламався на дві частини корпус після удару хвилі.

Витік мазуту з двох російських танкерів у Чорному морі спричинив масштабну екологічну катастрофу. Шкода від забруднення екосистеми Чорного моря перевищує 14 мільярдів доларів.

Зоозахисники зафіксували 32 випадки смертей китоподібних, до яких відносяться кити, дельфіни та морські свині, після аварії з двома російськими нафтовими танкерами «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239». Смерть тварин найімовірніше повʼязана з розливом мазуту, який вже досягнув Феодосії, Алушти і Судака.

Станом на 27 січня працівники Національного природного парку «Тузлівські лимани» зібрали до чотирьох кілограмів мазуту. Водночас прибирати мазут розпочали поруч із Дунайським біосферним заповідником на узбережжі Одещини.

А згодом держекологи повідомили про повторне забруднення узбережжя Чорного моря нафтопродуктами.