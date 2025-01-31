На Одещині визначили шість моніторингових пунктів для контролю мазуту

Прибирання мазуту на пляжі / Ілюстративне фото: Telegram-канали

На Одещині кожного дня моніторять узбережжя моря у визначених точках, щоб оперативно виявити та локалізувати плями мазуту.

Про це під час брифінгу в Одеській обласній військовій 30 січня розповів виконуючий обов'язки керівника інспекції Владислав Хрущ.

Для контролю наявності забруднення визначено наступні точки: пляж «Фонтанка», пляж «Ланжерон» та пляж «Золотий берег» на 16-тій станції Великого Фонтану. Після засідання комісії ТЕБ і НС визначено додаткові точки, а саме Затока, Приморське (Лиманської громади) та Лиман.

Також він проінформував про плями мазуту у Нацпарку «Тузлівські лимани».

«Відповідно до обстеження вказаної локації, вдовж прибережної смуги виявлено осередки речовини чорного кольору розміром від 0,5 до 5 сантиметрів за зовнішніми ознаками схожими на нафтопродукти. Ширина лінії становить від півметра до двох метрів, а її протяжність — 1214 метрів. Віддаленість від моря — 24 метри. На місці відібрано проби», — зазначив він.

Також він додав, що у відкритому морі не моніторять ситуацію щодо забруднення нафти, адже нафтопродукти не пересуваються плямами, якась кількість з них осіла на дні моря. На берег мазут викидає коксованими частинами.

Нагадаємо, що 30 січня, в районі сіл Курортне та Миколаївка Одеської області виявили забруднення узбережжя Чорного моря нафтопродуктами.

Перед цим на узбережжі Одещини, поруч із Дунайським біосферним заповідником, розпочали прибирати мазут.

Аварія російських танкерів

Нагадаємо, що 15 грудня 2024 року поблизу мису Панагія в Керченській протоці танкер «Волгонефть» сів на мілину, з нього могло витекти в море 4 тонни мазуту. Пізніше стало відомо, що слідом почав тонути ще один танкер «Волгонефть-239». У нього зламався на дві частини корпус після удару хвилі.

Витік мазуту з двох російських танкерів у Чорному морі спричинив масштабну екологічну катастрофу. Шкода від забруднення екосистеми Чорного моря перевищує 14 мільярдів доларів.

Зоозахисники зафіксували 32 випадки смертей китоподібних, до яких відносяться кити, дельфіни та морські свині, після аварії з двома російськими нафтовими танкерами «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239». Смерть тварин найімовірніше повʼязана з розливом мазуту, який вже досягнув Феодосії, Алушти і Судака.

Станом на 27 січня працівники Національного природного парку «Тузлівські лимани» зібрали до чотирьох кілограмів мазуту.