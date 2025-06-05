Росіяни вдруге за день атакували будівлю Херсонської ОВА

Знищена будівля Херсонської ОВА. Фото: Олександр Прокудін

Вдень 5 червня російські військові вдруге за день завдали удару по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін та видання «Мост».

«Росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо», — написав Олександр Прокудін.

Зазначається, що внаслідок удару утворилася вирва до першого поверху. Загалом у місті пролунало три вибухи, наразі підтверджено два з них.

Нагадаємо, 5 червня російські війська здійснили масовану атаку на Херсон. Через удари ще більших руйнувань зазнала будівля ОВА, яку росіяни неодноразово атакували до цього.