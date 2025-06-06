Росія атакувала Україну дронами та ракетами: є загиблі та поранені

Наслідки ворожої атаки по Києву, фото: Київська міська прокуратура

У ніч проти 6 червня 2025 року російські війська здійснили масований обстріл кількох регіонів України.

За інформацією міського голови Києва Віталія Кличка, станом на 6:28, у столиці через російську атаку загинуло четверо людей та постраждали 20 людей (16 госпіталізували).

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що через російську атаку пошкоджені колії метро між станціями Дарниця та Лівобережна. Міський голова Віталій Кличко уточнив, що роботи з відновлення триватимуть протягом доби.

Згідно з оперативними даними, оприлюдненими Київської міської військової адміністрації у Соломʼянському районі виникла пожежа в нежитловій зоні. Також сталося займання на 8-10 поверхах 16-поверхового житлового будинку. На місці події тривала рятувальна операція.

У Дарницькому районі уламки дрона впали на дитячий майданчик. Попередньо — без пожежі.

Крім цього, у Голосіївському районі виникла пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури. Тривало відновлення подачі електроенергії в мікрорайони на лівому березі.

Наслідки ворожої атаки по Києву, фото: Київська міська прокуратура Наслідки ворожої атаки по Києву, фото: Київська міська прокуратура

Також стало відомо, що у Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС.

«Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікаря боряться за їхні життя», — розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

У Києві під час ліквідації обстрілів загинуло троє рятувальників. Фото: ДСНС У Києві під час ліквідації обстрілів загинуло троє рятувальників. Фото: ДСНС

Протягом ночі росіяни також атакували Волинь. Міський голова Луцька Ігор Поліщук повідомив про перші вибухи близько 2:30.

«Пошкоджено покрівлю одного з багатоквартирних будинків, багато вибитих вікон в багатоквартирних будинках, пошкоджені комерційні обʼєкти та приватні автомобілі. Маємо також багато вибитих вікон в приватних будинках, окремих навчальних закладах, ушкоджену державну установу», — йдеться у повідомленні.

Станом на ранок було відомо відомо про 5 постраждалих. Пізніше Ігор Поліщук повідомив, що всі служби працюють на місці та надають людям необхідну допомогу.

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Також очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що цієї ночі РФ атакувала Львівщину ударними безпілотниками та крилатими ракетами. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих.

«Пошкоджень зазнав промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі. Крім того, у декількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередач. На місці вже працює аварійна бригада Львівобленерго. Системи життєзабезпечення Львівської області функціонують у штатному режимі», —додав Максим Козицький.

Крім цього, за інформацією очільника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута, унаслідок масованої атаки ворога у Кременчуцькому районі пошкоджено адмінбудівлі, складські приміщення кількох підприємств, а також кав'ярню. Пожежі, які виникли через атаку, вже ліквідували. Також зафіксовано падіння уламків на приватний будинок.

«Троє людей постраждали. Двоє з них отримали медичну допомогу на місці, одну людину госпіталізовано у стані середньої тяжкості», — додав Володимир Когут.

Нагадаємо, росіяни вдарили FVP-дроном по Куцурубській громаді в Миколаївській області. Стан постраждалого 70-річного чоловіка стабільно важкий.