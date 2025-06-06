В Миколаївській ОВА розповіли про стан постраждалого після FVP-атаки по Куцурцубській громаді

Наслідки атаки РФ на Миколаївщину. Архівне фото «МикВісті»

Стан постраждалого 70-річного чоловіка після російської атаки FVP-дроном по Куцурубській громаді в Миколаївській області стабільно важкий.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА.

Удар по цивільному автобусу в селі Яселака стався вчора, 5 червня. Чоловіка госпіталізували до лікарні. На ранок 6 червня стан постраждалого стабільно важкий.

В обласній військовій адміністрації зазначили, що загалом на території області обстрілів не зафіксовано.