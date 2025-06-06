В Миколаївській ОВА розповіли про стан постраждалого після FVP-атаки по Куцурцубській громаді
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- Аліса Мелік-Адамян
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8:00, 06 червня, 2025
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Стан постраждалого 70-річного чоловіка після російської атаки FVP-дроном по Куцурубській громаді в Миколаївській області стабільно важкий.
Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА.
Удар по цивільному автобусу в селі Яселака стався вчора, 5 червня. Чоловіка госпіталізували до лікарні. На ранок 6 червня стан постраждалого стабільно важкий.
В обласній військовій адміністрації зазначили, що загалом на території області обстрілів не зафіксовано.
Нагадаємо, що протягом 3 та 4 червня росіяни також здійснили серію атак по території Миколаївської області. Внаслідок обстрілів був пошкоджений вантажний автомобіль.
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