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«Страшні кадри», — мер Миколаєва показав відео ранкової аварії на проспекті, де двоє загиблих

Скриншот з відеозапису аварії на проспекті Центральному 6 червняСкриншот з відеозапису аварії на проспекті Центральному 6 червня

Камера спостереження на одному з тролейбусів Миколаєва зафіксувала на відео ранкову смертельну аварію на проспекті Центральному, де автомобіль буквально вилетів на пішохідну зону та врізався в дерева.

Відео опубліковане на Facebook-сторінці міського голови Олександра Сєнкевича.

Камера зафіксувала, що автомобіль Audi, який рухався по проспекту в напрямку вулиці Спортивної, на швидкості виїхав на пішохідну алею, кілька разів перевернувся і врізався в дерева, знісши їх.

«Страшні кадри з проспекту Центрального потрапили на камеру спостереження з нашого тролейбуса. Один момент — і загинули люди», — написав Олександр Сєнкевич і закликав дотримуватись правил дорожнього руху та не перевищувати допустиму швидкість.

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Як відомо, сьогодні зранку, 6 червня, близько 6:00 на перехресті вулиці Бузника та проспекту Центрального водій автомобіля Audi не впорався з керуванням і з’їхав з дороги, після чого автівка врізалась у дерево. В результаті зіткнення 29-річний водій та 57-річний пасажир загинули на місці події. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. 

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