Під час ракетного обстрілу України постраждало 19 рятувальників

Рятувальники постраждали під час російського обстрілу. Фото: ДСНС

Унаслідок масованої ракетної атаки Росії по Україні постраждали 19 рятувальників. Більшість із них — у столиці, під час ліквідації наслідків обстрілів у Києві.

Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага, пише hromadske.

«Хлопці, які загинули, були в одному відділенні. Під час гасіння пожежі вони втрьох пішли в розвідку — аби розуміти, є всередині люди чи ні», — сказала вона.

На місці гасіння пожежі в Солом’янському районі, де стався повторний удар, загинули троє рятувальників: Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний. Вони були на звичайному чергуванні, повідомили в ДСНС.

«Перед виходом на роботу вони поцілували та обійняли дружин і дітей… І більше не повернулися… У кожного з них були улюблена справа, бажання, плани на життя. Але ворог вирішив інакше. Сьогодні ми — у скорботі. Велика сім’я ДСНС сумує. Це не просто втрати. Це рани, які болітимуть довго. Це сльози, які ще не висохли. Це порожнеча, яку вже не заповнити», — йдеться у повідомленні.

Загиблі рятувальники Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний. Фото: МВС

У тому ж районі, під час гасіння пожежі цивільної інфраструктури, був поранений речник ДСНС Києва Павло Петров. Наразі його оперують. Також постраждала пресофіцерка Інна Жельчик, а один із водіїв перебуває у важкому стані.

Загалом у Києві постраждали 14 рятувальників. Ще п’ятеро — на Тернопільщині.

«Зараз психологи працюють як з родичами, так і з особовим складом. Тому що це трагедія», — зазначила Світлана Водолага.

Рятувальники постраждали під час російського обстрілу. Фото: ДСНС Рятувальники постраждали під час російського обстрілу. Фото: ДСНС Рятувальники постраждали під час російського обстрілу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня 2025 року російські війська здійснили масований обстріл кількох регіонів України.