  • пʼятниця

    6 червня, 2025

  • 29.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 6 червня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 29.1° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Під час ракетного обстрілу України постраждало 19 рятувальників

Рятувальники постраждали під час російського обстрілу. Фото: ДСНСРятувальники постраждали під час російського обстрілу. Фото: ДСНС

Унаслідок масованої ракетної атаки Росії по Україні постраждали 19 рятувальників. Більшість із них — у столиці, під час ліквідації наслідків обстрілів у Києві.

Про це повідомила речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага, пише hromadske.

«Хлопці, які загинули, були в одному відділенні. Під час гасіння пожежі вони втрьох пішли в розвідку — аби розуміти, є всередині люди чи ні», — сказала вона.

На місці гасіння пожежі в Солом’янському районі, де стався повторний удар, загинули троє рятувальників: Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний. Вони були на звичайному чергуванні, повідомили в ДСНС.

«Перед виходом на роботу вони поцілували та обійняли дружин і дітей… І більше не повернулися… У кожного з них були улюблена справа, бажання, плани на життя. Але ворог вирішив інакше. Сьогодні ми — у скорботі. Велика сім’я ДСНС сумує. Це не просто втрати. Це рани, які болітимуть довго. Це сльози, які ще не висохли. Це порожнеча, яку вже не заповнити», — йдеться у повідомленні.

Загиблі рятувальники Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний. Фото: МВСЗагиблі рятувальники Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний. Фото: МВС

У тому ж районі, під час гасіння пожежі цивільної інфраструктури, був поранений речник ДСНС Києва Павло Петров. Наразі його оперують. Також постраждала пресофіцерка Інна Жельчик, а один із водіїв перебуває у важкому стані.

Загалом у Києві постраждали 14 рятувальників. Ще п’ятеро — на Тернопільщині.

«Зараз психологи працюють як з родичами, так і з особовим складом. Тому що це трагедія», — зазначила Світлана Водолага.

Рятувальники постраждали під час російського обстрілу. Фото: ДСНСРятувальники постраждали під час російського обстрілу. Фото: ДСНС
Рятувальники постраждали під час російського обстрілу. Фото: ДСНСРятувальники постраждали під час російського обстрілу. Фото: ДСНС
Рятувальники постраждали під час російського обстрілу. Фото: ДСНСРятувальники постраждали під час російського обстрілу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня 2025 року російські війська здійснили масований обстріл кількох регіонів України.

Останні новини про: Війна в Україні

Атака по селищу на Одещині: дітей переведуть до сусіднього ліцею, лікарню відновлять
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: є загиблі та поранені
Понад половина українців готові до затяжної війни, — КМІС
Реклама

Читайте також:

новини

Виконком Миколаєва планує відмовити у розміщенні реклами у центрі

Аліна Квітко
новини

Летів на шаленій швидкості: патрульна поліція про смертельну аварію на проспекті в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Безпека для дітей: у Миколаєві облаштували підземний садочок

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві змінять правила руху на окремих вулицях

Аліна Квітко
новини

Куди піти у Миколаєві цього тижня: гід подіями для дорослих і дітей

Марія Хаміцевич

Останні новини про: Війна в Україні

Понад половина українців готові до затяжної війни, — КМІС
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: є загиблі та поранені
Атака по селищу на Одещині: дітей переведуть до сусіднього ліцею, лікарню відновлять

«Наша ціль — найкраща вода в Україні», — керівник водоканалу про новий водогін та очисні для Миколаєва

«Завершено на 90%», — підрядник розповів про готовність водогону для Миколаєва і труднощі в роботі

1 година тому

В Миколаївській ОВА розповіли про стан постраждалого після FVP-атаки по Куцурцубській громаді

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні