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Житель Одеси заплатив найбільший штраф за п’яне водіння на електросамокаті

Люди катаються на самокатах у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»Люди катаються на самокатах у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

У 2024 році в Україні зареєстровали 71 судову справу, де фігурують водії електросамокатів. Найгучніший випадок стався в Одесі, суд призначив максимальний штраф у 34 тисячі гривень чоловікові, який неодноразово їздив у нетверезому стані, не маючи навіть водійських прав. 

Про це повідомляє Опендатабот, з посиланням на судовий пошуковик «Бабуся».

Зазначається, що  кількість справ, пов’язаних з порушеннями водіями електросамокатів, зросла на 42%. У 2025 році вже налічується 13 адмінсправ і 4 кримінальні, а всього судовий реєстр показує щонайменше 17 нових справ за перші місяці цього року.

Кількість судових справ, повʼязаних з водіями самокатів. Інфографіка: ОпендатаботКількість судових справ, повʼязаних з водіями самокатів. Інфографіка: Опендатабот

Найчастіше власників електросамокатів карають за керування у стані сп’яніння. За останні два роки 17 людей отримали штрафи по 17 тисяч гривень: 15 з них були п’яні, двоє — під дією наркотиків. Трьох порушників суд позбавив права керування транспортом на рік.

Нагадаємо, з 2023 року електросамокати, моноколеса, сігвеї та подібні пристрої офіційно визнано транспортними засобами. Це дозволило поліції та судам притягати їхніх водіїв до відповідальності так само, як і водіїв автівок. Проте окремих правил для користувачів електросамокатів досі немає.

Як пояснює експерт із безпеки руху та член ГО «U-Cycle» Микола Полюхович, наразі електросамокатникам заборонено їздити по тротуарах, і вони не мають права користуватись велодоріжками, хоч технічно подібні до велосипедів. Водночас їх зобов’язують рухатися проїжджою частиною та дотримуватися повних правил дорожнього руху.

— Самокатники мають рухатись виключно проїзною частиною, керуючись ПДР на загальних підставах, за порушення яких їх і притягають до відповідальності — адже транспортний засіб, обладнаний електродвигуном, є джерелом підвищеної небезпеки для інших учасників дорожнього руху. Враховуючи майже вільний доступ до керування електросамокатами, а також все більшу статистику притягнення до відповідальності поліцією та судами таких водіїв, дане питання потребує законодавчого врегулювання, — зазначив Микола Полюхович.

Нагадаємо, у Миколаєві чоловік напідпитку сів за кермо автівки свого знайомого, але не зміг правильно зорієнтуватися на перехресті та випадково повернувся назад у місто, де його затримала поліція. Його підозрюють у викрадені, тож йому загрожує до п’яти років тюрми.

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