У Луцьку кількість постраждалих унаслідок нічної російської атаки зросла до 27, — ДСНС
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- Світлана Іванченко
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16:18, 06 червня, 2025
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У Луцьку тривають аварійно-рятувальні роботи після нічного російського удару 6 червня. Наразі кількість постраждалих зросла до 27 людей.
Як повідомили у ДСНС, рятувальники деблокували тіло чоловіка.
«У Луцьку рятувальники деблокували тіло загиблого з-під завалів 9-поверхівки. Кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки по місту зросла до 27 людей», — йдеться в повідомленні.
Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого будинку. За їхніми словами, можливо, під уламками ще залишаються люди.
Для допомоги в ліквідації наслідків удару до Луцька прибули фахівці з Рівненської області. До робіт також залучили спецтехніку комунальних підприємств та інших установ.
«Розгорнуто «Пункт незламності», де мешканці можуть відпочити, зарядити телефони. Працюють волонтери Українського Червоного Хреста, психологи ДСНС, всі необхідні служби для допомоги постраждалим», — йдеться в повідомленні.
Як повідомляє кореспондент «Єдиних новин» із місця подій, тіла молодої пари виявили у підвалі будинку, хоча вони мешкали на 8-му поверсі. Конструкція під’їзду внаслідок влучання обвалилася. Наразі рятувальники, намагають дістатися до цього місця. Родичі розповіли, що загибла пара планувала одружитися.
Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські війська здійснили масований обстріл кількох регіонів України.
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