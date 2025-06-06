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У Луцьку кількість постраждалих унаслідок нічної російської атаки зросла до 27, — ДСНС

У Луцьку тривають аварійно-рятувальні роботи після нічного російського удару 6 червня. Наразі кількість постраждалих зросла до 27 людей.

Як повідомили у ДСНС, рятувальники деблокували тіло чоловіка.

«У Луцьку рятувальники деблокували тіло загиблого з-під завалів 9-поверхівки. Кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки по місту зросла до 27 людей», — йдеться в повідомленні.

Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого будинку. За їхніми словами, можливо, під уламками ще залишаються люди.

Для допомоги в ліквідації наслідків удару до Луцька прибули фахівці з Рівненської області. До робіт також залучили спецтехніку комунальних підприємств та інших установ.

Рятувальники проводять пошукові роботи у Луцьку, 6 червня 2025 року. Фото: ДСНСРятувальники проводять пошукові роботи у Луцьку, 6 червня 2025 року. Фото: ДСНС
Рятувальники проводять пошукові роботи у Луцьку, 6 червня 2025 року. Фото: ДСНСРятувальники проводять пошукові роботи у Луцьку, 6 червня 2025 року. Фото: ДСНС
Рятувальники проводять пошукові роботи у Луцьку, 6 червня 2025 року. Фото: ДСНСРятувальники проводять пошукові роботи у Луцьку, 6 червня 2025 року. Фото: ДСНС

«Розгорнуто «Пункт незламності», де мешканці можуть відпочити, зарядити телефони. Працюють волонтери Українського Червоного Хреста, психологи ДСНС, всі необхідні служби для допомоги постраждалим», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляє кореспондент «Єдиних новин» із місця подій, тіла молодої пари виявили у підвалі будинку, хоча вони мешкали на 8-му поверсі. Конструкція під’їзду внаслідок влучання обвалилася. Наразі рятувальники, намагають дістатися до цього місця. Родичі розповіли, що загибла пара планувала одружитися.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські війська здійснили масований обстріл кількох регіонів України.

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