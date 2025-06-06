На Одещині вибухнув автомобіль: одна людина загинула

Авто, які постраждали через вибух. Ілюстративне фото: Нацполіція

У п’ятницю, 6 червня, в Березівському районі Одеської області вибухнув автомобіль. За попередніми даними, внаслідок інциденту загинула одна людина.

Як повідомила Національна поліція, наразі інформація щодо можливих інших потерпілих уточнюється.

На місце події прибули слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції, криміналістична лабораторія та слідчі обласного управління. Причини вибуху встановлюються.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі вибухнув автомобіль одного з місцевих посадовців, постраждав власник автомобіля та його дружина.