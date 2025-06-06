На Одещині вибухнув автомобіль: одна людина загинула
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- Світлана Іванченко
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17:51, 06 червня, 2025
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У п’ятницю, 6 червня, в Березівському районі Одеської області вибухнув автомобіль. За попередніми даними, внаслідок інциденту загинула одна людина.
Як повідомила Національна поліція, наразі інформація щодо можливих інших потерпілих уточнюється.
На місце події прибули слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції, криміналістична лабораторія та слідчі обласного управління. Причини вибуху встановлюються.
Раніше повідомлялось, що у Дніпрі вибухнув автомобіль одного з місцевих посадовців, постраждав власник автомобіля та його дружина.
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