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Харків вночі опинився під ударом російської армії: людей рятують з-під завалів, є загиблі

Внаслідок удару по Харкову 7 червня постраждали 17 людей. Фото: Харківська ОВАВнаслідок удару по Харкову 7 червня постраждали 17 людей. Фото: Харківська ОВА

Вночі 7 червня російські війська нанесли масований удар по Харкову з дронів-камікадзе, керованих авіабомб та ракет. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 17 отримали поранення, серед них – двоє дітей.

Про це повідомляють голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

Наслідки атаки по Харкову 7 червня. Фото: ДСНС ХарківщиниНаслідки атаки по Харкову 7 червня. Фото: ДСНС Харківщини
Наслідки атаки по Харкову 7 червня. Фото: ДСНС ХарківщиниНаслідки атаки по Харкову 7 червня. Фото: ДСНС Харківщини
Наслідки атаки по Харкову 7 червня. Фото: ДСНС ХарківщиниНаслідки атаки по Харкову 7 червня. Фото: ДСНС Харківщини

Влада повідомляє, що по місту вдарили 53 безпілотниками типу «Шахед», чотирма керованими авіаційними бомбами та однією ракетою. Постраждали Київський та Основ’янський райони Харкова. 

Зокрема мер Ігор Терехов назвав російський обстріл «найпотужнішою атакою за весь час повномасштабної війни».

Один із дронів влучив у житлову багатоповерхівку, спричинивши пожежу у квартирах від 6 по 9 поверх. Під завалами будинку є люди. Одну жінку дістали з-під завалів живою. Їй надають допомогу.

Наслідки атаки по Харкову 7 червня. Фото: ДСНС ХарківщиниНаслідки атаки по Харкову 7 червня. Фото: ДСНС Харківщини
Наслідки атаки по Харкову 7 червня. Фото: ДСНС ХарківщиниНаслідки атаки по Харкову 7 червня. Фото: ДСНС Харківщини
Наслідки атаки по Харкову 7 червня. Фото: ДСНС ХарківщиниНаслідки атаки по Харкову 7 червня. Фото: ДСНС Харківщини

Станом на ранок загинули троє людей, ще 17 отримали поранення.

Нагадаємо, 6 та 7 червня російська армія атакувала дронами типу FPV та артилерією села у Куцурубській громаді. Внаслідок ударів на місцях стались пожежі.

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