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Росіяни чотири рази обстріляли села на Миколаївщині FPV-дронами, є пошкодження

Обстріл Миколаєва навесні 2025 року. Архівне фото: МикВістіОбстріл Миколаєва навесні 2025 року. Архівне фото: МикВісті

Російська армія атакувала дронами типу FPV та артилерією села у Куцурубській громаді. Внаслідок ударів на місцях стались пожежі.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Атака відбувалась вчора та сьогодні зранку 7 червня. Зокрема у селі Дніпровське о 07:20 був пошкоджений магазин, а у 14:30 виникла пожежа житлового будинку та сухої трави.

В селі Яселка через артобстріл пошкоджені дах та вікна у двох будинках. 

Крім того, вчора увечері о 17:50 ворог вдарив по Мішково-Погорілівській громаді ударним дроном, тип якого встановлюється. 

Зазначимо, що повідомленням обласної військової адміністрації, постраждалих після атак на місцях не зафіксовано.

Нагадаємо, 5 червня стався удар по цивільному автобусу в селі Яселка. Чоловіка госпіталізували до лікарні. На ранок 6 червня стан постраждалого стабільно важкий, повідомляли в ОВА.

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