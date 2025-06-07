У Миколаєві онук до смерті побив бабусю: поліція затримала підозрюваного

В Матвіївці у Миколаєві правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, який підозрюється у побитті до смерті своєї бабусі.

Про це повідомило Головне управління Нацполіції Миколаївської області.

Інцидент стався 6 червня. Сигнал про крики та прохання про допомогу з однієї з квартир багатоповерхівки надійшов від сусідки. На місце оперативно прибула слідчо-оперативна група.

В оселі правоохоронці виявили 78-річну жінку з численними тілесними ушкодженнями. За попередніми даними, її побив рідний онук — він зізнався, що між ними стався конфлікт, який переріс у фізичне насильство.

Потерпілу госпіталізували, однак від отриманих травм вона померла в лікарні. Тіло направили на експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Нагадаємо, 45-річного жителя села Лимани Миколаївського району засудили до 10 років в’язниці за умисне вбивство.