  • субота

    7 червня, 2025

  • 20.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 7 червня , 2025 субота

  • Миколаїв • 20.2° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

РФ вдарила авіабомбами по центру Харкова: у місті є загиблі та поранені

Наслідки другої атаки по Харкову 7 червня. Фото: Харківська ОВАНаслідки другої атаки по Харкову 7 червня. Фото: Харківська ОВА

Увечері 7 червня російські війська вдруге за добу вдарили по Харкову. Унаслідок атаки відомо про щонайменше одну загиблу людину.

Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

За їхніми даними, ворог ударив керованими авіабомбами по Шевченківському району. Унаслідок атаки загинула 30-річна жінка.

Наслідки другої атаки по Харкову 7 червня. Фото: Харківська ОВАНаслідки другої атаки по Харкову 7 червня. Фото: Харківська ОВА
Наслідки другої атаки по Харкову 7 червня. Фото: Харківська ОВАНаслідки другої атаки по Харкову 7 червня. Фото: Харківська ОВА
Наслідки другої атаки по Харкову 7 червня. Фото: Харківська ОВАНаслідки другої атаки по Харкову 7 червня. Фото: Харківська ОВА

За даними Синєгубова, у Шевченківському районі пошкоджено будівлю дитячої залізниці.

У Київському районі руйнувань зазнав приватний житловий будинок.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про 18 поранених унаслідок обстрілу.

Олег Синєгубов зазначив, що серед поранених, яких доставили до лікарні, — 14-річний хлопець. За його словами, троє постраждалих у важкому стані.

Нагадаємо, вночі 7 червня російські війська нанесли масований удар по Харкову з дронів-камікадзе, керованих авіабомб та ракет. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 17 отримали поранення, серед них – двоє дітей.

Останні новини про: Харків

У Харківському ТЦК просять утриматися від передчасних висновків у справі загибелі чоловіка, який випригнув з вікна
У Харкові військового ТЦК, який ударив чоловіка під час перевірки документів, підозрюють в хуліганстві
Харків вночі опинився під ударом російської армії: людей рятують з-під завалів, є загиблі
Реклама

Читайте також:

новини

Водоканал планує повністю оновити мережі у Корабельному районі Миколаєва

Аліна Квітко
новини

Виконком Миколаєва планує відмовити у розміщенні реклами у центрі

Аліна Квітко
новини

Летів на шаленій швидкості: патрульна поліція про смертельну аварію на проспекті в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Безпека для дітей: у Миколаєві облаштували підземний садочок

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві змінять правила руху на окремих вулицях

Аліна Квітко

Останні новини про: Харків

Харків вночі опинився під ударом російської армії: людей рятують з-під завалів, є загиблі
У Харкові військового ТЦК, який ударив чоловіка під час перевірки документів, підозрюють в хуліганстві
У Харківському ТЦК просять утриматися від передчасних висновків у справі загибелі чоловіка, який випригнув з вікна

У Миколаєві онук до смерті побив бабусю: поліція затримала підозрюваного

Аліса Мелік-Адамян

Росіяни чотири рази обстріляли села на Миколаївщині FPV-дронами, є пошкодження

У Миколаєві хочуть замінити колектор під ринком «Штрассе»: водоканал планує оголосити тендер на проєктування

Безпека для дітей: у Миколаєві облаштували підземний садочок

Даріна Мельничук