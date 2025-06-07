РФ вдарила авіабомбами по центру Харкова: у місті є загиблі та поранені

Наслідки другої атаки по Харкову 7 червня. Фото: Харківська ОВА

Увечері 7 червня російські війська вдруге за добу вдарили по Харкову. Унаслідок атаки відомо про щонайменше одну загиблу людину.

Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

За їхніми даними, ворог ударив керованими авіабомбами по Шевченківському району. Унаслідок атаки загинула 30-річна жінка.

Наслідки другої атаки по Харкову 7 червня. Фото: Харківська ОВА Наслідки другої атаки по Харкову 7 червня. Фото: Харківська ОВА Наслідки другої атаки по Харкову 7 червня. Фото: Харківська ОВА

За даними Синєгубова, у Шевченківському районі пошкоджено будівлю дитячої залізниці.

У Київському районі руйнувань зазнав приватний житловий будинок.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про 18 поранених унаслідок обстрілу.

Олег Синєгубов зазначив, що серед поранених, яких доставили до лікарні, — 14-річний хлопець. За його словами, троє постраждалих у важкому стані.

Нагадаємо, вночі 7 червня російські війська нанесли масований удар по Харкову з дронів-камікадзе, керованих авіабомб та ракет. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще 17 отримали поранення, серед них – двоє дітей.