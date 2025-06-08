На Миколаївщині військовий збив російську ракету Х-101 із ПЗРК «Ігла»

Військовий, який знищив російську ракету над Миколаївщиною. Фото: Повітряне командування Південь

У ніч проти 6 червня український військовослужбовець з радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького знищив над Миколаївщиною російську крилату ракету Х-101.

Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».

Як пишуть у командування, все тривало лічені секунди. Військовослужбовець Валентин виявив повітряну ціль, миттєво навів переносний зенітний ракетний комплекс «Ігла» і здійснив точний пуск. Ворожа ракета була знищена в повітрі.

«Для мене це перша збита ракета ворога, звісно запам’ятаю цей день на все життя. Можливо мій постріл врятував комусь життя, або допоміг уникнути великих руйнувань», — поділився боєць.

Військовий наголошує: під час повітряної атаки часу на роздуми немає — потрібно бути максимально зосередженим і діяти рішуче.

Нагадаємо, вранці 3 червня росіяни атакували один з портів Миколаєва. Вперше удар прийшовся аеробалістичною ракетою «Кинджал», яку випустили з території Курської області, про що сказав Віталій Кім.