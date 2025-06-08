Обстріл Миколаївщини: знищено 11 дронів, пошкоджено склади та сільгосптехніку
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- Даріна Мельничук
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8:33, 08 червня, 2025
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У ніч на 8 червня сили протиповітряної оборони знищили над Миколаївською областю одинадцять дронів типу «Shahed 131/136».
Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
Протягом 7 червня росіяни дев’ять разів атакували FPV-дронами територію Куцурубської громади. Унаслідок обстрілів у селі Дніпровське пошкоджено приватний будинок, а в селі Дмитрівка — легковий автомобіль. Люди не постраждали.
Також цього дня тричі атакували FPV-дронами акваторію Очаківської громади та берегову зону міста Очаків. Близько 16:12 було зафіксовано мінометний обстріл акваторії. Постраждалих немає.
Вранці 8 червня, близько 04:30 та 05:31, російські війська завдали удару по Костянтинівській громаді, застосувавши дві крилаті ракети та дрони «Shahed-131/136». Внаслідок атаки пошкоджено складські приміщення з сільськогосподарською технікою, виникла пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Нагадаємо, увечері 7 червня російські війська вдруге за добу вдарили по Харкову. Унаслідок атаки відомо про щонайменше одну загиблу людину.
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