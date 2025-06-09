Російські дрони атакували громаду на Миколаївщині: пошкоджені будинки та авто
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- Марія Хаміцевич
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7:45, 09 червня, 2025
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У неділю 8 червня Куцурубська громада Миколаївщини зазнала шести ударів дронів FPV.
У результаті атак у селі Іванівка пошкоджено будинок, повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.
У селі Яселка постраждали житловий будинок і легковий автомобіль. У Дмитрівці також зафіксовано руйнування приватного будинку. Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що в ніч на 8 червня сили протиповітряної оборони збили над Миколаївською областю одинадцять «Шахедів».
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