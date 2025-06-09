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Російські дрони атакували громаду на Миколаївщині: пошкоджені будинки та авто

Наслідки атаки РФ по Миколаївщині. Архівне фото «МикВісті»Наслідки атаки РФ по Миколаївщині. Архівне фото «МикВісті»

У неділю 8 червня Куцурубська громада Миколаївщини зазнала шести ударів дронів FPV.

У результаті атак у селі Іванівка пошкоджено будинок, повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

У селі Яселка постраждали житловий будинок і легковий автомобіль. У Дмитрівці також зафіксовано руйнування приватного будинку. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що в ніч на 8 червня сили протиповітряної оборони збили над Миколаївською областю одинадцять «Шахедів».

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