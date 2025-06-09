Російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини, є поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція / для ілюстрації

Російські війська продовжують масовані атаки на Херсонщину. Протягом минулої доби під обстрілами опинилися 33 населені пункти області.

Як повідомив 9 червня керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, атаки зафіксовані в таких населених пунктах, як Антонівка, Берислав, Микільське, Понятівка, Білозерка, Козацьке, Тягинка, Львове, Станіслав, Олександрівка, Гаврилівка, Чорнобаївка, а також сам Херсон і ще два десятки інших сіл та містечок.

Внаслідок збройної агресії постраждали четверо людей. Руйнувань зазнали три багатоповерхові будинки, 13 приватних осель, одна господарська споруда та кілька автомобілів.

Нагадаємо, росіяни також били по Миколаївщині. У результаті атак у трьох селах Куцурубської громади були пошкоджені будинки та автомобіль.