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На Одещині поліція розслідує катування 12-річного хлопчика: підозрюють двох підлітків

Слідчі дії у справі катування хлопчика на Одещині. Фото: НацполіціяСлідчі дії у справі катування хлопчика на Одещині. Фото: Нацполіція

Поліція Одещини розслідує випадок жорстокого побиття 12-річного хлопчика. У соцмережах поширили відео, на якому видно, як 17-річний підліток, у присутності іншого, б'є дитину.

Як повідомили в пресслужбах Ювенальної поліції України та поліції Одещини, інцидент стався наприкінці травня в покинутій будівлі в Білгород-Дністровському районі.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про катування. Поліція затримала двох підлітків, яких підозрюють у вчиненні злочину за попередньою змовою.

Наразі вирішується питання щодо офіційного повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 10 років тюрми.

Слідчі дії у справі катування хлопчика на Одещині. Фото: НацполіціяСлідчі дії у справі катування хлопчика на Одещині. Фото: Нацполіція
Скриншот відео з побиття хлопчика на Одещині. Фото: НацполіціяСкриншот відео з побиття хлопчика на Одещині. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, жителя Миколаєва підозрюють у викраденні та катуванні людини. За даними слідства, він тримав потерпілого у підвалі з метою отримати від нього зізнання про нібито вчинення незаконних дій.

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