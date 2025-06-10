На Одещині згоріла частина парку «Тузлівські лимани», де гніздилися рідкісні птахи
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- Світлана Іванченко
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3:31, 10 червня, 2025
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У національному парку «Тузлівські лимани» на Одещині сталася пожежа, вигоріло 10 гектарів унікальної природи. Саме там гніздилися рідкісні птахи, зокрема качки нерозень, які занесені до Червоної книги України.
Про це у коментарі «Суспільному» розповів начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.
За його словами, згоріла територія була закритою для людей. Чому почалася пожежа достеменно сказати складно, бо місце важкодоступне. Є припущення, що могли впасти дрони чи уламки, як це вже траплялося раніше.
— У нас пожежі періодично виникають в національному парку з різних причин. Це і падіння «Шахедів», різних БпЛА. Тому достеменно причину загоряння ми не знаємо, — розповів Іван Русєв.
За словами Івана Русєва, ця ділянка була ідеальним місцем для життя: піщаний пересип, густі зарості, багато їжі, тінь і захист від хижаків. Саме тут гніздилися качки нерозень — один із найрідкісніших птахів України.
— Я знайшов там залишки яєць, які ще не вилупились, від качок дуже рідкісних — це нерозень. Така качка є в Червоній книзі України, — розповів дослідник.
На згарищі помітили залишки щонайменше 10 гнізд. Але реальна кількість втрат значно більша. Вогонь знищив усе: птахів, комах, ящірок, дрібних ссавців.
— Багато різних видів, які там живуть в цій рослинності, теж згоріли від жару цього. Багато комах різних видів, дрібних птахів, які там гніздують, але ми не знайшли гнізд, але бачили птахів поруч, де не згоріло, вони там є ці птахи, — зазначив Іван Русєв.
Частина дорослих птахів змогла врятуватись і тепер шукає нові місця, але втрати великі. Русєв сподівається, що деяким видам вдасться відновитись, адже у багатьох із них буває по два виводки за сезон.
Раніше повідомлялось, що до Національного природного парку «Тузлівські лимани» прилетіли рідкісні птахи — чоботарі, які постраждали через повномасштабне вторгнення РФ.
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