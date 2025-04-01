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У заповідник на Одещині прилетіли рідкісні птахи, які постраждали через війну

Чоботар синьоногий. Птахи прилетіли у заповідник на Одещині. Фото: Animalia.bioЧоботар синьоногий. Птахи прилетіли у заповідник на Одещині. Фото: Animalia.bio

До Національного природного парку «Тузлівські лимани» прилетіли рідкісні птахи — чоботарі, які постраждали через повномасштабне вторгнення РФ. 

Як повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, птахи прилетіли з Африки, війна суттєво вплинула на їхню популяцію в Україні. 

«Тиждень як до Національного природного парку «Тузлівські лимани» з Африки прилетіли чоботарі. Цей вид птахів дуже постраждав під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну у зв'язку з бомбардуванням улюблених ними водно-болотних угідь у парку», — розповів науковець.

Чоботар синьоногий, або шилодзьобка, занесений до Червоної книги України як рідкісний вид. Це один із чотирьох представників свого роду та єдиний монотиповий вид, що зустрічається у фауні України. Довжина птаха сягає 42-47 см, вага до 350 грам, а харчуються вони ракоподібними, молюсками, личинками комах і зрідка насінням рослин.

До повномасштабного вторгнення в Україні нараховувалося 5-7 тисяч пар цих птахів, головним чином у дельті Дунаю, а також на лиманах та узбережжях Чорного й Азовського морів. Однак їхня чисельність поступово зменшувалася через втрату природних місць для гніздування, що загострилося після початку війни.

Раніше До національного природного парку «Тузлівські лимани», що розташований на території Одеської області, прилетіли більше тисячі фламінго.

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