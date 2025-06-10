Росія атакувала Миколаївщину дронами та артилерією: пошкоджені будинки

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Протягом 9 червня російські війська здійснили серію атак по території Миколаївської області. Під удар потрапили Куцурубська та Очаківська громади.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Російські війська 9 червня вісім разів атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. У селі Дмитрівка пошкоджено дах і вікна в двох приватних будинках. Люди не постраждали.

Того ж дня, о 19:12 та 19:18, росіяни знову застосували дрони по акваторії Очаківської громади, а о 19:29 завдали артилерійського удару.

Також вночі 10 червня на території області працювали сили протиповітряної оборони. Інформацію про результати повідомлять згодом.

Нагадаємо, що у неділю 8 червня Куцурубська громада Миколаївщини зазнала шести ударів дронів FPV. У результаті атак у трьох селах були пошкоджені будинки та автомобіль.